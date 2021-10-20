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Врач Коммунарки описал типичного госпитализированного пациента с COVID-19

Lenta.ru
29 минут назад

Чаще всего в России госпитализируют пациентов с COVID-19 старше 50 лет, у которых есть как минимум одна хроническая болезнь. Так врач Василий Купрейчик, который работает в больнице № 40 в Коммунарке, описал типичного пациента на своей странице в Facebook.

В Коммунарке описали типичного госпитализированного пациента с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Портрет пациента остается неизменным: госпитализированный пациент (пол не важен) — это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее», — написал он в социальной сети.

Врач добавил, что среди госпитализированных россиян стало больше молодых, потому что вирус адаптируется к организму человека. При этом летальные исходы для этой группы людей остаются редкостью.

«Статистически у молодых меньше тяжелых хронических болезней. Плюс молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30-40 лет назад», — объяснил он статистику заболеваемости.

Ранее инфекционист Николай Малышев рассказал о случаях попадания детей с коронавирусом в реанимацию. По его словам, в стране также есть летальные случаи среди несовершеннолетних с COVID-19.

Наука и техника,Николай Малышев,
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