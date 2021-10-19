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Россия тратит на борьбу с COVID-19 около 3,6 млрд рублей в день

Секрет Фирмыиещё 10
1 час назад

Россия тратит около 3,6 млрд рублей в день на борьбу с пандемией COVID-19, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что эти расходы приходятся на рост числа заболеваний — во время спада тратят меньше денег. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации по коронавирусу.

Россия тратит на борьбу с COVID-19 около 3,6 млрд рублей в день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В среднем у нас на COVID в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 млрд рублей в день», — передало РИА «Новости» слова Силуанова в ходе встречи с сенаторами в формате «Открытого диалога».

Сейчас Минфин готовится попросить у правительства дополнительное финансирование борьбы с COVID-19 более чем на 50 млрд рублей, добавил Силуанов.

Министр финансов добавил, что даже в условиях тяжёлой нагрузки нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам.

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 октября озвучил новые ограничения в связи с пандемией — это самоизоляция для пожилых граждан и обязательство отправить не менее 30% сотрудников на удалёнку.

Также сегодня зампред правительства Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Общество,Татьяна Голикова,Антон Силуанов,Сергей Собянин,Минфин,РИА Новости,
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