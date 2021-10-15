«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Оснований для введения локдауна из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в России нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране остается непростой, при этом серьезных ограничительных мер власти вводить не планируют. Матвиенко отметила, что своим заявлением хочет успокоить бизнес, сотрудников предприятий и обычных граждан. Отвечая на вопрос о необходимости локдауна, председатель Совфеда объяснила, что это нецелесообразно, так как такое решение может иметь «крайне негативные последствия» для всех жителей страны.
Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства. Разработанный документ был направлен в регионы страны для применения в клинической практике. "Минздрав России выпустил обновленную версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19", - уточнили в пресс-службе. Эта версия стала 13-й, которая была подготовлена ведущими российскими экспертами. При составлении рекомендаций по профилактике коронавируса учитывались научные данные.
Краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом в Москве возможны, но они не повлияют на развитие столицы. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС. «В целом мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет — город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом все равно город адаптировался, и мы [власти] понимаем, что это… не остановит развитие города, это крайне важно», — сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ. По его словам, принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в Москве не имеет смысла.
В гражданский оборот уже выпущено более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, к сегодняшнему дню уже завершились пострегистрационные исследования препарата и центр Гамалеи подал документы для регистрации «Спутника V» в качестве постоянной отечественной вакцины.
Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина рассказала, что россияне скрылись от информации о заболеваемости коронавирусом и необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком». Об этом она заявила в интервью радио Sputnik. Соломатина отметила, что когда число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 превысило десять тысяч, для нее это стало психологической отметкой. По ее словам, ее поражает, что к нынешней ситуации многие люди относятся очень спокойно. «Даже тридцать тысяч заболевших в сутки — я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», — сказала депутат.