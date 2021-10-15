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Матвиенко заявила об отсутствии оснований вводить общефедеральный локдаун

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Оснований для введения локдауна из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в России нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране остается непростой, при этом серьезных ограничительных мер власти вводить не планируют. Матвиенко отметила, что своим заявлением хочет успокоить бизнес, сотрудников предприятий и обычных граждан. Отвечая на вопрос о необходимости локдауна, председатель Совфеда объяснила, что это нецелесообразно, так как такое решение может иметь «крайне негативные последствия» для всех жителей страны.

Минздрав утвердил 13-ю версию методических рекомендаций для лечения людей с коронавирусом

Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства. Разработанный документ был направлен в регионы страны для применения в клинической практике. "Минздрав России выпустил обновленную версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19", - уточнили в пресс-службе. Эта версия стала 13-й, которая была подготовлена ведущими российскими экспертами. При составлении рекомендаций по профилактике коронавируса учитывались научные данные.

Собянин не исключил введения краткосрочных ограничений в Москве из-за COVID-19

Краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом в Москве возможны, но они не повлияют на развитие столицы. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС. «В целом мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет — город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом все равно город адаптировался, и мы [власти] понимаем, что это… не остановит развитие города, это крайне важно», — сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ. По его словам, принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в Москве не имеет смысла.

В гражданский оборот выпустили более 62 млн комплектов "Спутника V"

В гражданский оборот уже выпущено более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, к сегодняшнему дню уже завершились пострегистрационные исследования препарата и центр Гамалеи подал документы для регистрации «Спутника V» в качестве постоянной отечественной вакцины.

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