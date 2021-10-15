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Пока вы в маске: Матвиенко ответила на вопрос о введении локдауна в России

Семён Капранов
30 минут назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Матвиенко заявила об отсутствии оснований вводить общефедеральный локдаун

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Оснований для введения локдауна из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в России нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране остается непростой, при этом серьезных ограничительных мер власти вводить не планируют. Матвиенко отметила, что своим заявлением хочет успокоить бизнес, сотрудников предприятий и обычных граждан. Отвечая на вопрос о необходимости локдауна, председатель Совфеда объяснила, что это нецелесообразно, так как такое решение может иметь «крайне негативные последствия» для всех жителей страны.

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Минздрав утвердил 13-ю версию методических рекомендаций для лечения людей с коронавирусом

Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства. Разработанный документ был направлен в регионы страны для применения в клинической практике. "Минздрав России выпустил обновленную версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19", - уточнили в пресс-службе. Эта версия стала 13-й, которая была подготовлена ведущими российскими экспертами. При составлении рекомендаций по профилактике коронавируса учитывались научные данные.

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Собянин не исключил введения краткосрочных ограничений в Москве из-за COVID-19

Краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом в Москве возможны, но они не повлияют на развитие столицы. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС. «В целом мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет — город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом все равно город адаптировался, и мы [власти] понимаем, что это… не остановит развитие города, это крайне важно», — сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ. По его словам, принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в Москве не имеет смысла.

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В гражданский оборот выпустили более 62 млн комплектов "Спутника V"

В гражданский оборот уже выпущено более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, к сегодняшнему дню уже завершились пострегистрационные исследования препарата и центр Гамалеи подал документы для регистрации «Спутника V» в качестве постоянной отечественной вакцины.

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В Госдуме рассказали о «психологическом колпаке» на россиянах

Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина рассказала, что россияне скрылись от информации о заболеваемости коронавирусом и необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком». Об этом она заявила в интервью радио Sputnik. Соломатина отметила, что когда число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 превысило десять тысяч, для нее это стало психологической отметкой. По ее словам, ее поражает, что к нынешней ситуации многие люди относятся очень спокойно. «Даже тридцать тысяч заболевших в сутки — я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», — сказала депутат.

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Общество,Татьяна Соломатина,Александр Гинцбург,Валентина Матвиенко,Сергей Собянин,Минздрав РФ,Совет Федерации,Госдума,ТВ Центр,ИА Sputnik,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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