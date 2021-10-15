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В гражданский оборот выпустили более 62 млн комплектов "Спутника V"

Газета.Ruиещё 23
15 октября 2021

В гражданский оборот уже выпущено более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В гражданский оборот выпустили более 62 млн комплектов "Спутника V"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, к сегодняшнему дню уже завершились пострегистрационные исследования препарата и центр Гамалеи подал документы для регистрации «Спутника V» в качестве постоянной отечественной вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

В настоящее время «Спутник V» одобрен в более чем 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина находится на втором месте в мире. По результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, ее эффективность составила 97,6%.

Наука,Александр Гинцбург,Российский фонд прямых инвестиций,РИА Новости,
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