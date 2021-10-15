В гражданский оборот выпустили более 62 млн комплектов "Спутника V"

В гражданский оборот уже выпущено более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, к сегодняшнему дню уже завершились пострегистрационные исследования препарата и центр Гамалеи подал документы для регистрации «Спутника V» в качестве постоянной отечественной вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».