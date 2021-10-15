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Депутат Госдумы рассказала о «психологическом колпаке» на россиянах

Lenta.ru
34 минуты назад

Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина рассказала, что россияне скрылись от информации о заболеваемости коронавирусом и необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком». Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

В Госдуме рассказали о «психологическом колпаке» на россиянах
Фото: ТАССТАСС

Соломатина отметила, что когда число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 превысило десять тысяч, для нее это стало психологической отметкой. По ее словам, ее поражает, что к нынешней ситуации многие люди относятся очень спокойно.

«Даже тридцать тысяч заболевших в сутки — я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», — сказала депутат.

Парламентарий добавила, что пока пробить этот «колпак» не удается. Так, она отметила, что некоторые жители страны не вакцинируются, даже когда заболевают их близкие. При этом Соломатина заявила, что бороться с этой проблемой стоит в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19, подчеркнула она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не делать прививку от COVID-19 — безответственно, «это убивает». Как отметил пресс-секретарь президента России, в тех субъектах, где ситуация по коронавирусу приближается к критической, власти будут принимать решения, исходя из особых полномочий.

14 октября сообщалось, что в России за сутки выявили 31 299 новых случаев коронавируса — это максимум с начала пандемии. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве (6712), Санкт-Петербурге (2345) и в Московской области (1911).
Общество,Политика,Татьяна Соломатина,Дмитрий Песков,Госдума,ИА Sputnik,
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