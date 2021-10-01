В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Петербурге сыграли "царскую свадьбу"

Александр Котлеткин
42 минуты назад

Супругой Великого князя Георгия Романова стала дочь итальянского дипломата, потомственная дворянка Ребекка Беттарини. Несколько месяцев назад она приняла православие с наречением ей имени Виктория Романова.

Супругой Великого князя Георгия Романова стала дочь итальянского дипломата, потомственная дворянка Ребекка Беттарини.
1/16 Супругой Великого князя Георгия Романова стала дочь итальянского дипломата, потомственная дворянка Ребекка Беттарини.
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Несколько месяцев назад она приняла православие с наречением ей имени Виктория Романова.
2/16 Несколько месяцев назад она приняла православие с наречением ей имени Виктория Романова.
Фото: ТАСС
Перед входом в собор молодоженов встретили гвардейцы Преображенского полка с саблями наголо.
3/16 Перед входом в собор молодоженов встретили гвардейцы Преображенского полка с саблями наголо.
Фото: ТАСС
На церемонию пригласили более 300 зарубежных гостей, среди которых принцы и короли со всей Европы.
4/16 На церемонию пригласили более 300 зарубежных гостей, среди которых принцы и короли со всей Европы.
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Обряд провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
5/16 Обряд провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Фото: ТАСС
Невесту к алтарю сопровождал отец - бывший посол Италии в Бельгии Роберто Беттарини.
6/16 Невесту к алтарю сопровождал отец - бывший посол Италии в Бельгии Роберто Беттарини.
Фото: ТАСС
Советник канцелярии главы Российского императорского дома Кирилл Немирович-Данченко назвал «царскую свадьбу» историческим для России и значимым для всего мира событием. Его слова приводит «Газета.Ru».
7/16 Советник канцелярии главы Российского императорского дома Кирилл Немирович-Данченко назвал «царскую свадьбу» историческим для России и значимым для всего мира событием. Его слова приводит «Газета.Ru».
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны - единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Об этом сообщает ТАСС.
8/16 Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны - единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: ТАСС
Во время церемонии венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе.
9/16 Во время церемонии венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе.
Фото: ТАСС
Во время церемонии венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе.
10/16 Во время церемонии венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе.
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Во время церемонии венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе.
11/16 Во время церемонии венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе.
Фото: ТАСС
Во время церемонии венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе.
12/16 Во время церемонии венчания потомка династии Романовых Георгия Михайловича с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе.
Фото: ТАСС
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе.
13/16 Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе.
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе.
14/16 Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе.
Фото: ТАСС
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе.
15/16 Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе.
Фото: ТАСС
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктории Романовны, во время венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге.
16/16 Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини, в православии принявшая имя Виктории Романовны, во время венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге.
Фото: РИА Новости

Перед входом в собор молодоженов встретили гвардейцы Преображенского полка с саблями наголо. На церемонию пригласили более 300 зарубежных гостей, среди которых принцы и короли со всей Европы. Обряд провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Невесту к алтарю сопровождал отец - бывший посол Италии в Бельгии Роберто Беттарини.

Советник канцелярии главы Российского императорского дома Кирилл Немирович-Данченко назвал «царскую свадьбу» историческим для России и значимым для всего мира событием. Его слова приводит «Газета.Ru».

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны - единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Об этом сообщает ТАСС.

Общество,Фото,Ребекка Беттарини,Георгий Романов,Кирилл Немирович-данченко,Виктория Романова,Владимир Романов,Газета.Ru,
9
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители