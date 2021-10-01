В Петербурге сыграли "царскую свадьбу"

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Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны - единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Об этом сообщает ТАСС.