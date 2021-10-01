В Петербурге сыграли "царскую свадьбу"

Перед входом в собор молодоженов встретили гвардейцы Преображенского полка с саблями наголо. На церемонию пригласили более 300 зарубежных гостей, среди которых принцы и короли со всей Европы. Обряд провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Невесту к алтарю сопровождал отец - бывший посол Италии в Бельгии Роберто Беттарини.
Советник канцелярии главы Российского императорского дома Кирилл Немирович-Данченко назвал «царскую свадьбу» историческим для России и значимым для всего мира событием. Его слова приводит «Газета.Ru».
Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны - единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Об этом сообщает ТАСС.