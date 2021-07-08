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Пока вы в маске: Эксперт предупредил об угрозе суперштамма COVID

Елена Прошина
7 минут назад

Доктор наук рассказал о суперштамме коронавируса

Ученые полагают, что коронавирус может мутировать в суперштамм, для борьбы с которым потребуются совершенно другие вакцины и лекарства. Об этом заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. По его словам, "новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом".

Эксперты оценили вероятность заболеть COVID-19 в третий раз

Заразиться коронавирусом в третий раз весьма маловероятно, а количество перенесенных инфекций на тяжесть заболевания влиять не может. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов. При этом, как заявил иммунолог, доктор медицинских наук Михаил Костинов, перенести COVID-19 в третий раз в тяжелой форме можно только в случае наличия у человек глубоких дефектов иммунной системы.

В Токио введут режим ЧС из-за COVID-19

Правительство Японии решило ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио до 22 августа в связи с растущими темпами распространения коронавируса в столичном регионе страны. Об этом сообщает телеканал NHK. Как отмечает телеканал, на тот же период будет продлен режим ЧС в южной префектуре Окинава.

Микробиолог описала сценарий COVID-19 с смертностью в 10%

При пессимистичном варианте развития пандемии коронавируса появится новый штамм, более заразный для всех групп населения. Такой прогноз дала микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина в интервью газете "Московский комсомолец".

Минздрав установил сроки диспансеризации после COVID

Пациенты, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию по программе обязательного медицинского страхования не ранее, чем через два месяца после выздоровления.
Общество,Николай Дурманов,Минздрав РФ,Московский комсомолец,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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