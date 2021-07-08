Пока вы в маске: Эксперт предупредил об угрозе суперштамма COVID

Доктор наук рассказал о суперштамме коронавируса

Ученые полагают, что коронавирус может мутировать в суперштамм, для борьбы с которым потребуются совершенно другие вакцины и лекарства. Об этом заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов . По его словам, "новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом".

Эксперты оценили вероятность заболеть COVID-19 в третий раз

Заразиться коронавирусом в третий раз весьма маловероятно, а количество перенесенных инфекций на тяжесть заболевания влиять не может. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов. При этом, как заявил иммунолог, доктор медицинских наук Михаил Костинов, перенести COVID-19 в третий раз в тяжелой форме можно только в случае наличия у человек глубоких дефектов иммунной системы.

В Токио введут режим ЧС из-за COVID-19

Правительство Японии решило ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио до 22 августа в связи с растущими темпами распространения коронавируса в столичном регионе страны. Об этом сообщает телеканал NHK. Как отмечает телеканал, на тот же период будет продлен режим ЧС в южной префектуре Окинава.

Микробиолог описала сценарий COVID-19 с смертностью в 10%

При пессимистичном варианте развития пандемии коронавируса появится новый штамм, более заразный для всех групп населения. Такой прогноз дала микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина в интервью газете "Московский комсомолец".

Минздрав установил сроки диспансеризации после COVID