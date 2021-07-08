Эксперты оценили вероятность заболеть COVID в третий раз

"Маловероятно, что человек может заболеть ковидом в третий раз и тем более заболеть тяжелее. Тяжесть заболевания зависит от состояния иммунной системы. Если она слабая, человек будет каждый раз тяжело болеть", - считает иммунолог, доктор медицинских наук Михаил Костинов.
"Перенесенная инфекция не дает прочной защиты, особенно против новых штаммов, например "дельты", если ранее было заболевание "старым" штаммом). До девяти месяцев после прививки "Спутником" вне зависимости от ранее перенесенного заболевания — статус хороший, защита надежная", - утверждает эксперт.
"Второй-третий - это может случиться только тогда, когда вирус изменится настолько, что изменит свою антигенную структуру полностью, то есть должен прийти какой-то новый коронавирус в популяцию", - уверяет специалист.