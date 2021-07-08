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Микробиолог описала сценарий COVID-19 с смертностью в 10%

Газета.Ruиещё 3
28 минут назад
При пессимистичном варианте развития пандемии коронавируса появится новый штамм, более заразный для всех групп населения. Такой прогноз дала микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина в интервью газете "Московский комсомолец".
Микробиолог описала сценарий COVID-19 с смертностью в 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Смертность будет вызывать не 0,1% у старших возрастов, а 10% у людей всех возрастов. Даже не нужно 10% смертности, 1% будет достаточно, чтобы серьезно нарушить нормальную работу общества", - рассказала Доронина.
При оптимистичном сценарии, считает эксперт, будет достигнут всемирный коллективный иммунитет, и коронавирус на десятки лет исчезает из широкой циркуляции. Еще одним положительным вариантом развития пандемии, отметила микробиолог, будет появление штамма COVID-19, который распространяется быстрее, но вызывает только небольшой насморк и создает иммунитет, не вызывая цитокиновый шторм.
Ранее стало известно, что "дельта" стал доминирующей мутацией коронавируса в США: этот вариант теперь отвечает за почти 52% заражений. За ним идут разновидности "альфа" (29%) и "гамма" (9%). Кроме того, этот штамм стал доминирующим и в ФРГ, вытеснив "альфа", который распространялся в Европе в начале текущего года.
По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, почти две трети всех подтвержденных случаев COVID-19 в ЕС приходится на штамм "дельта" и лишь треть — на "альфа".
Наука,Общество,Наука и техника,ЕС,Московский комсомолец,
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