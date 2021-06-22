Пока вы в маске: Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом

Россиянам разъяснили правила для открывшихся стран

Для того чтобы попасть в Турцию , путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справку экспресс-теста на антигены, либо сертификат о полной вакцинации, либо справку о перенесенном COVID-19

Ученые заявили о способности коронавируса менять клетки крови

Коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец. Кроме того, ученые выявили деформацию некоторых клеток.

В Южной Корее признана первая смерть после прививки от коронавируса

Скончался мужчина в возрасте 30 лет. У него подтвердили тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Прививку мужчина сделал 27 мая.