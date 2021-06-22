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Пока вы в маске: Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом

Елена Прошина
3 часа назад

Россиянам разъяснили правила для открывшихся стран

Для того чтобы попасть в Турцию, путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справку экспресс-теста на антигены, либо сертификат о полной вакцинации, либо справку о перенесенном COVID-19

Ученые заявили о способности коронавируса менять клетки крови

Коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец. Кроме того, ученые выявили деформацию некоторых клеток.

В Южной Корее признана первая смерть после прививки от коронавируса

Скончался мужчина в возрасте 30 лет. У него подтвердили тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Прививку мужчина сделал 27 мая.

Путин заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила

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"Весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии", - отметил президент России.

Гинцбург назвал подходящие для ревакцинации препараты

«Спутником V» можно повторно привиться после первоначальной вакцинации «ЭпиВакКороной» или «Ковиваком», заявил директор Центра имени Гамалеи
Общество,Видео,РИА Новости,Турция,
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