"Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", — добавил он.