"Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", — добавил он.
Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 17 378, до 5 334 204. Наибольшее среди субъектов РФ число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве (7584), Подмосковье (1811) и Санкт-Петербурге (1046).