Южная Корея признала первую смерть после прививки от COVID

В ходе брифинга глава команды по расследованию случаев побочных реакций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ен Чжун уточнил, что скончался мужчина в возрасте 30 лет. У него подтвердили тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Прививку мужчина сделал 27 мая. Спустя девять дней после вакцинации у пациента началась сильная головная боль и тошнота. В скором времени ему потребовалась госпитализация.