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Пока вы спали: Мишустин раздаст жилищные сертификаты 5 тысячам российских семей 

Елена Прошина 44 минуты назад
Пока вы спали: 5 тысячам россиян раздадут жилищные сертификаты
Фото: Рамблер
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Мишустин утвердил распределение жилищных сертификатов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов, которые в этом году должны получить более 5,5 тысячи российских семей. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, в их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС», — отмечается в сообщении.

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Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

В 2020 году Россия поставила в другие страны 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд Впервые в новейшей истории российский экспорт сельхозпродукции превысил импорт. Об этом со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России пишет РБК.
Российское продовольствие покупали в 150 странах, крупнейшим импортерами стали Китай, Турция и Казахстан. Рекордный экспорт в Минсельхозе объяснили хорошим урожаем, ростом производства скота и птицы, молока и благоприятной рыночной конъюнктурой.
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Еврокомиссия устала «быть козлом отпущения» из-за вакцинации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила производителей вакцин от коронавируса, в частности AstraZeneca, в медленных темпах вакцинации в ЕС, заявив, что «устала быть козлом отпущения». Об этом сообщает Bloomberg.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что AstraZeneca поставила менее 10% от того, что изначально было запланировано на первый квартал. И пока компания не объяснит, почему не поступает вакцина, Еврокомиссия будет считать, что проблема в отправке препарата за рубеж, отметила она.
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Американские конгрессмены потребовали новых санкций против «Северного потока — 2»

Группа членов палаты представителей конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с письмом, в котором выразила озабоченность тем, что администрация президента США Джо Байдена до сир пор не ввела новые санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
По мнению конгрессменов, жесткие заявления администрации США «не сопровождаются столь же решительными действиями». Парламентарии призвали ввести санкции «как того требует закон».
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В Госдуме предложили уголовную ответственность за фейки о росте цен

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект, который предусматривает наказание в виде штрафов от 200 до 800 тыс. рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет за провоцирование роста цен на продукты питания. Об этом пишут «Известия».
Парламентарий предложил дополнить статью УК РФ 185.3. «Манипулирование рынком» наказанием за «публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».
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Видео дня. Меган Маркл облила грязью семью принца Гарри в интервью Опре
Комментарии 44
Общество , Энтони Блинкен , Анатолий Выборный , Джозеф Байден , Михаил Мишустин , ЕС , Единая Россия , МЧС , Госдума , Еврокомиссия , МВД , Администрация США , Минсельхоз , газета "Известия"
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