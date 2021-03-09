Пока вы спали: 5 тысячам россиян раздадут жилищные сертификаты

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов, которые в этом году должны получить более 5,5 тысячи российских семей. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, в их числе — чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС», — отмечается в сообщении.

В 2020 году Россия поставила в другие страны 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд Впервые в новейшей истории российский экспорт сельхозпродукции превысил импорт. Об этом со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России пишет РБК.

Российское продовольствие покупали в 150 странах, крупнейшим импортерами стали Китай, Турция и Казахстан. Рекордный экспорт в Минсельхозе объяснили хорошим урожаем, ростом производства скота и птицы, молока и благоприятной рыночной конъюнктурой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила производителей вакцин от коронавируса, в частности AstraZeneca, в медленных темпах вакцинации в ЕС , заявив, что «устала быть козлом отпущения». Об этом сообщает Bloomberg.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что AstraZeneca поставила менее 10% от того, что изначально было запланировано на первый квартал. И пока компания не объяснит, почему не поступает вакцина, Еврокомиссия будет считать, что проблема в отправке препарата за рубеж, отметила она.

По мнению конгрессменов, жесткие заявления администрации США «не сопровождаются столь же решительными действиями». Парламентарии призвали ввести санкции «как того требует закон».

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект, который предусматривает наказание в виде штрафов от 200 до 800 тыс. рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет за провоцирование роста цен на продукты питания. Об этом пишут «Известия».

Парламентарий предложил дополнить статью УК РФ 185.3. «Манипулирование рынком» наказанием за «публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».