Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги попросили госсекретаря Энтони Блинкена разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции против организаций, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток — 2".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо законодателей. Конгрессмены в своем послании заявили, что обеспокоены из-за того, что администрация президента США Джо Байдена не вводит "обязательные санкции" в отношении "Северного потока — 2", "отвечающие требованиям" действующего законодательства.
В письме, как утверждают в пресс-службе комитета, республиканцы "просят пояснить, почему до сих пор не введены санкции" против "многочисленных организаций, которые, по имеющейся информации, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции и связанной со злонамеренным российским проектом газопровода "Северный поток — 2".
Ранее в Европарламенте призвали использовать "Северный поток — 2" против Москвы. Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.