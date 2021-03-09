Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо законодателей. Конгрессмены в своем послании заявили, что обеспокоены из-за того, что администрация президента США Джо Байдена не вводит "обязательные санкции" в отношении "Северного потока — 2", "отвечающие требованиям" действующего законодательства.

В письме, как утверждают в пресс-службе комитета, республиканцы "просят пояснить, почему до сих пор не введены санкции" против "многочисленных организаций, которые, по имеющейся информации, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции и связанной со злонамеренным российским проектом газопровода "Северный поток — 2".