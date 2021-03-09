Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Госдуме предложили наказывать за фейки о росте цен на продукты 

RT на русском и ещё 11 54 минуты назад
В Госдуме предложили уголовное наказание за фейки о росте цен
Фото: globallookpress.com
Депутат Госдумы Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары», — приводят «Известия» его слова.

Он отметил, что «один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост цен или создание дефицита».
В виде наказания Выборный предлагает ввести штраф для физических лиц от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.
Видео дня. Взрыв газа обрушил жилой дом под Серпуховом
RT на русском: последние новости
Вакцина «Спутник V» вышла на второе место по числу одобривших её государств Вакцина «Спутник V» вышла на второе место по числу одобривших её государств Кабмин принял программу развития угольной отрасли на 15 лет Кабмин принял программу развития угольной отрасли на 15 лет МИД России отреагировал на новые санкции США МИД России отреагировал на новые санкции США
Политика , Рост цен , Законопроекты , Фейки , Анатолий Выборный , Госдума , газета "Известия" , Иркутская Область , Москва , Ук
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
00:33
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение