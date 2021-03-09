В Госдуме предложили уголовное наказание за фейки о росте цен

Депутат Госдумы Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары», — приводят «Известия» его слова.

Он отметил, что «один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост цен или создание дефицита».

В виде наказания Выборный предлагает ввести штраф для физических лиц от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.