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Москва

Пока вы в маске: Россияне массово отказались от отдыха из-за заражения коронавирусом 

Елена Прошина 58 минут назад

Россияне массово отказались от отдыха из-за заражения коронавирусом

На такую причину отмены зимнего отпуска пришлось 44 процента общего числа обращений по страховке от отмены поездки. При этом у 96 процентов из инфицированных болезнь требовала амбулаторного лечения без госпитализации.
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В Турции разработали убивающий коронавирус за минуту спрей

Cпрей Genoxyn, который полностью убивает вирус, был разработан профессором Шехиме Гюльсюн Темель и докторами Ахметом Юмитом Сабанджи и Гюнейтом Озакином. По словам Сабанджи, исследования начались еще до пандемии коронавируса.
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Около половины москвичей невосприимчивы к коронавирусу

Инфекционист Евгений Тимаков отметил, что ситуация с восприимчивостью к COVID-19 в разных регионах России разнится — в одних невосприимчивы по 50-60%, в других — по 30-40%.
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Умер актер Юрий Лахин

кадр из фильма
По словам актрисы Ольги Битюцкой, в декабре Лахин переболел коронавирусом, позже компьютерная томография показала осложнения и его положили в больницу.
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В Перу от COVID-19 умерла участница испытаний китайской вакцины

Женщина участвовала в третьей фазе клинических испытаний, при этом изначально не было известно, получила она вакцину или плацебо.
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Общество , Видео , Юрий Лахин , Евгений Тимаков , РИА Новости , Reuters
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