В Перу от COVID-19 умерла участница испытаний китайской вакцины

Участница испытаний вакцины от коронавирусной инфекции китайской компании Sinopfarm умерла в Перу . Причиной смерти стала пневмония на фоне COVID-19.

Женщина участвовала в третьей фазе клинических испытаний, при этом изначально не было известно, получила она вакцину или плацебо. Позднее университет Каэтано Эредиа, проводящий исследования, уточнил, что речь именно о плацебо, и не стоит связывать трагический инцидент с вакциной.

Что касается этого случая, волонтёр была госпитализирована, как только диагностировали заболевание. Её поместили в больницу на ранней стадии болезни и доставили в реанимацию на искусственную вентиляцию лёгких. Она получала всю необходимую помощь для лечения болезни и осложнений, боролась за жизнь больше недели, но, увы, не смогла победить недуг, — говорится в заявлении.

Институт выразил соболезнования семье погибшей. Организация напомнила, что участники исследований должны соблюдать меры безопасности, поскольку неизвестно наверняка, действительно ли они получили вакцину, или же им вкололи плацебо. Это тем более важно с учётом ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.