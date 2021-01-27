Россияне массово отказались от отдыха из-за заражения коронавирусом

Ассоциации туроператоров России. Российские туристы чаще всего отменяли свои поездки на отдых, запланированные на новогодний период, из-за заражения коронавирусом. О массовом отказе от путешествий стало известно из данных страховой компании ERV, пишет портал

Согласно информации специалистов, на такую причину отмены зимнего отпуска пришлось 44 процента общего числа обращений по страховке от отмены поездки. При этом у 96 процентов из инфицированных болезнь требовала амбулаторного лечения без госпитализации.

Также известно, что основными странами, куда туры были отменены, стали Турция, Куба, Россия, Танзания и Объединенные Арабские Эмираты — средняя сумма заявленного убытка составила 110 тысяч рублей. Самыми же дорогими из несостоявшихся путешествий оказались перелеты на Мальдивы и Кубу, там средняя страховая сумма — полмиллиона рублей.

Отмечается, что в целом на новогодние праздники текущего года медицинские причины отмены поездки составили 99 процентов от всех случаев обращения за возмещением: другие также касались госпитализаций с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и травмами клиентов организации и их родственников или компаньонов по поездке.