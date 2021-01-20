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Москва

Пока вы в маске: Италия подаст иск к Pfizer 

Елена Прошина 1 час назад

В США нашли новый вид COVID-19

Новую разновидность коронавируса обнаружили на территории Калифорнии. В статье The New York Times ее назвали CAL.20C. Этот штамм появился в июле в результате мутаций вируса
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Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС

В РФПИ ожидают, что процесс экспертизы препарата начнется в феврале после чего Европейское агентство лекарственных средств примет решение относительно предоставления «Спутнику V» регистрации.
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Россиянам разрешат выезжать за рубеж после прививки от COVID-19

Над разработкой соответствующего закона уже работают российские власти. По словам Татьяны Москальковой, правительство прорабатывает вопрос выдачи привитым россиянам сертификатов, которые позволят покидать страну.
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Италия подаст иск к Pfizer за задержки поставок вакцин

Pfizer в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации в Италии.
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В России за сутки выявили 21 152 заразившихся коронавирусом

Это минимальное значение с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 633 952. Число летальных исходов за сутки составило 597 против 586 днем ранее.
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Общество , Видео , ЕС , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , New York Times
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