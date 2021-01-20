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Новый вид коронавируса найден в Калифорнии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Новый вид коронавируса нашли в США
Фото: Reuters
Исследователи выявили новую разновидность коронавируса на территории американского штата Калифорния: этот штамм быстро распространялся в течение последних нескольких месяцев, сообщают СМИ.
В статье, опубликованной в газете The New York Times, специалисты медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) назвали новую разновидность CAL.20C. Этот штамм, предположительно, появился в июле 2020 года в результате мутаций вируса, передает ТАСС.
Его быстрое распространение началось в ноябре. Пока нет оснований считать новую разновидность более летальной, чем другие. Также нет и доказательств того, что она является более заразной. Чтобы установить это, требуется провести дополнительные исследования.
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Один из специалистов центра Эрик Вейл полагает, что указанный штамм может быть более заразен, чем зафиксированные ранее. Этим, на его взгляд, может быть обусловлен быстрый рост числа инфицированных в южной части штата.

«Я в достаточной мере уверен, что это более заразная разновидность вируса», — полагает Вейл.

В материале приведены оценки вирусолога Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Чарльза Чю. Он сообщил, на CAL.20C приходятся 20-30% получаемых им и его коллегами в штате образцов коронавируса. Чю выразил уверенность, что указанный штамм распространится и за пределами Калифорнии.
Сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили, что в данный момент пытаются получить дополнительную информацию, касающуюся указанной разновидности вируса. На минувшей неделе в ЦКПЗ заявляли, что наиболее распространенным в США в марте 2021 года станет, вероятно, другой новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.
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В мире , ИТАР-ТАСС , New York Times , Лос-Анджелес , США
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