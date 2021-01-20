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Москва

Россиянам разрешат выезжать за рубеж после прививки от COVID-19 

Павел Тиунов 18 минут назад
Правительство может начать выдавать сертификаты для выезда за рубеж
Фото: ТАСС
Россияне в скором будущем возможно смогут покидать пределы страны по документу, удостоверяющему прохождение вакцинации от коронавируса, сообщает Telegram-канал РИА Новости. Над разработкой соответствующего закона уже работают российские власти.
Журналисты ссылаются на заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Она подчеркнула, что правительство прорабатывает вопрос выдачи привитым россиянам сертификатов, которые позволят покидать страну.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что кабмин работает над международным признанием российских сертификатов, которые будут выдаваться после прививки от «ковида». По его словам, электронный документ сможет получить каждый россиянин после завершения второго этапа вакцинации. Сделать российские сертификаты легитимными на международном уровне членам правительства поручил президент России Владимир Путин, резюмировал Мишустин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», большинство россиян выступили против выдачи «ковид-паспортов», которые предлагается выдавать людям, переболевшим коронавирусом и прошедшим вакцинацию. Исследование общественного мнения провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob. Они опросили 1600 человек в 349 регионах страны. Оказалось, что 59% респондентов не приемлют выдачу «ковид-паспортов», 12% напротив поддержали инициативу, 29% заявили, что у них нет сформированной позиции по данному вопросу. Россияне уверяют, что перепись людей по признаку перенесенной болезни или прохождения вакцинации напоминает дискриминацию. Кроме того, по их словам, наличие антител к COVID-19 в организме относится к разряду информации, содержащей медицинскую тайну.
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Комментарии
Политика , Общество , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
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