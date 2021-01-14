Пока вы спали: торговые сети заявили о проблемах с закупкой масла и сахара 

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Небольшие и средние торговые сети, а также несетевые магазины столкнулись с невозможностью закупить масло и сахар по регулируемым ценам, так как заводы хотят работать с ними только после заключения договора поставки. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсант».

При этом крупные торговые сети, имеющие мощную логистику и свои распределительные центры, с такой проблемой не столкнулись.

Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей.

А участники рынка допускают, что, если проблемы с закупками регулируемых товаров будут нарастать, условия соглашения придется скорректировать и включить в него расходы на логистику.

Немецкое издание Die Weit сравнило поставки на мировой рынок вакцины от американской компании Pfizer (около 50 млн доз) и российские данные о поставках «Спутник V» (500 тыс.), отметив, что быть первыми в разработке вакцины недостаточно. Эксперты констатируют развязывание на Западе войны против российской вакцины и организацию кампании по ее дискредитации, пишет «Свободная пресса».

«Серьезных медицинских сомнений в отношении Sputnik V нет ни у кого в мире. А есть самая обычная конкуренция. В дело вмешался большой бизнес. Огромные деньги на кону. (…) Отсюда и конкурентные войны. Принять они могут, какие угодно формы. От черного пиара, который мы наблюдаем сейчас, до полной дискредитации неугодного соперника», — пояснил изданию доктор наук, профессор Первого медицинского университета им. Павлова Владимир Жолобов.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупредил, что второй год пандемии может оказаться тяжелее, чем первый. Об этом пишет РБК.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — сказал Райан.

Он подчеркнул, что в Северном полушарии холод привел к тому, что люди стали больше общаться в помещениях и эпидемиологическая обстановка осложнилась.

Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал решение о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, отметив, что не гордится им, но считает совершенно оправданным.

«Я не рад тому, что нам пришлось заблокировать аккаунт Дональда Трампа, и не горжусь этим… Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter», — подчеркнул он, отметив, что к блокировке привели «угрозы физической безопасности» как в соцсети, так и вне ее. I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?— jack (@jack) January 14, 2021

Минстрой до конца 2021 года намерен внести в Госдуму законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья в России. В «Дом.РФ» подчеркнули, что это делается для обеспечения защиты прав арендодателей и арендаторов, пишет газета «Известия».

Ожидается, что проектом будет предусмотрен запуск информационной платформы и системы учета договоров найма жилья.