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Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа «верным решением» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 35 минут назад
Глава Twitter прокомментировал блокировку аккаунта Трампа
Фото: ТАСС
Блокировка аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter является «верным решением», заявил глава американской компании Джек Дорси.

«Я не рад тому, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, и не горжусь этим . Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter», — приводит слова Дорси ТАСС.

Он добавил, что причиной столь жесткой меры стал ущерб, ставший следствием высказываний Трампа на платформе сервиса.
Вместе с тем Дорси согласился, что подобные решения имеют неоднозначный характер.

«Необходимость принимать такие меры фрагментирует общественную дискуссию. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность пояснения, исправления и извлечения уроков. И создают прецедент, который мне кажется опасным: власть личности или корпорации над сегментом глобальной общественной дискуссии», — признал предприниматель.

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
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Комментарии
В мире , Интернет , Джозеф Байден , Владимир Соловьев , Джек Дорси , Дональд Трамп , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
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