ВОЗ: второй год пандемии может быть тяжелее предыдущего

"Мы вступаем во второй год (пандемии. — прим. ред.), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса — ред.) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", — заявил он.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость "вновь достигла пика".

По словам Райана, в Северном полушарии, особенно в Европе Северной Америке , наблюдается "идеальный шторм". Факторами, приведшими к увеличению распространения инфекции, стали морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса, отметил он.

По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти два миллиона человек скончались. За минувшие сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9 884 летальных исхода.

Одиннадцатого марта 2020 года организация объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.