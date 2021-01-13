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Москва

Пока вы в маске: заболеваемость COVID в России снизилась 

Елена Прошина 19 минут назад

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в России снизилась

В России снижается число заражений коронавирусом, хотя показатели по всему миру остаются высокими. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев [заражения] COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания», — сказала Вуйнович.

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Биолог заявил, как остановить распространение мутаций COVID

По мнению эксперта, для этого необходимо сократить количество вируса на Земле. В качестве примера Базыкин привел случай из Дании, где после обнаружения мутации вируса были уничтожены 17 миллионов норок. Это было сделано, чтобы остановить появление мутаций.
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Депутат Госдумы попал в реанимацию с коронавирусом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что один из депутатов находится в реанимации из-за коронавируса.

«Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», — сказал он.

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Иммунолог предложил обязать вакцинировать медиков и учителей

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что прививку от COVID-19 стоит сделать обязательной для представителей контактных профессий.

«У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал».

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Украина отказалась продлевать локдаун из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власти республики не будут продлевать режим жесткого карантина из-за пандемии коронавируса, который заканчивается 24 января, сообщает ТСН.
По его словам, украинское руководство не намерено отказываться от всех ограничений после окончания локдауна: страна вернется к адаптивному карантину, часть санитарных мер продолжит действовать.
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Общество , Видео , Мелита Вуйнович , Владислав Жемчугов , Максим Степанов , Вячеслав Володин , ВОЗ , Госдума , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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