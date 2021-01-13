Пока вы в маске: заболеваемость COVID в России снизилась 

В России снижается число заражений коронавирусом, хотя показатели по всему миру остаются высокими. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович , пишет ТАСС.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев [заражения] COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания», — сказала Вуйнович.

По мнению эксперта, для этого необходимо сократить количество вируса на Земле. В качестве примера Базыкин привел случай из Дании, где после обнаружения мутации вируса были уничтожены 17 миллионов норок. Это было сделано, чтобы остановить появление мутаций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что один из депутатов находится в реанимации из-за коронавируса.

«Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», — сказал он.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что прививку от COVID-19 стоит сделать обязательной для представителей контактных профессий.

«У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власти республики не будут продлевать режим жесткого карантина из-за пандемии коронавируса, который заканчивается 24 января, сообщает ТСН.

По его словам, украинское руководство не намерено отказываться от всех ограничений после окончания локдауна: страна вернется к адаптивному карантину, часть санитарных мер продолжит действовать.