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Украина отказалась продлевать локдаун из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 11 января 2021
Украина отказалась продлевать локдаун из-за коронавируса
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власти республики не будут продлевать режим жесткого карантина из-за пандемии коронавируса, который заканчивается 24 января, сообщает ТСН.
По его словам, украинское руководство не намерено отказываться от всех ограничений после окончания локдауна: страна вернется к адаптивному карантину, часть санитарных мер продолжит действовать. При этом он отметил, что тотальный карантин может быть снова объявлен в случае, если «будет сверхкритическая ситуация». «Это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост — с какой скоростью он происходит», — пояснил Степанов.
«Карантин зимних каникул» введен на Украине с 8 по 24 января. Запрещена работа заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазинам запретили продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости. Они убраны с полок или огорожены от покупателей.
Ранее Степанов призвал украинцев прекратить жаловаться на условия работы магазинов в условиях локдауна. Он заявил, что граждане могли заранее спланировать свои покупки и рассчитать, «какое количество новых носков или футболок нужно человеку» для жизни на самоизоляции.
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В мире , Максим Степанов
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