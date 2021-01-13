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Москва

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в России снизилась 

Газета.Ru 1 час назад
В России снижается число заражений коронавирусом, хотя показатели по всему миру остаются высокими. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев [заражения] COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания», — сказала Вуйнович.

За прошедшие сутки в России выявили 22 тысячи случаев коронавируса, с начала эпидемии — 3,4 миллиона.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались.
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В мире , Видео , Мелита Вуйнович , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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