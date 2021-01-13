ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в России снизилась 

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев [заражения] COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания», — сказала Вуйнович.