ХМАО и Накануне праздника Крещения врачи и священнослужители призвали россиян отказаться от купаний в ледяных прорубях. Медики боятся, что традиционные мероприятия могут вызвать новый скачок заболеваний COVID-19. Крещенские купания уже отменили в Хабаровском крае Якутии . Омский Роспотребнадзор также рекомендовал жителям воздержаться от ежегодных ритуалов.

По мнению врачей, несоблюдение санитарных норм участниками мероприятий, посвященных православному празднику, может привести к увеличению числа заболевших коронавирусом. Кроме того, для неподготовленного человека купание в ледяной воде может обернуться переохлаждением и привести к снижению защитных функций организма.

Священнослужители говорят, что для празднования Крещения необязательно нырять в прорубь.

«Я вообще, как и очень большое количество священников, против купаний как таковых. Народ относится к купанию как к панацее от всех проблем. Мол, окунулся — снял грехи! Это чистейшей воды язычество, — рассказал журналистам настоятель Храма святого князя Владимира в Норильске, протоиерей Димитрий Харцыз

«Для православного человека самое важное — помолиться на богослужении в своем храме. Купание в проруби — это народная традиция, не имеющая отношения к праздничному богослужению», — считает настоятель Казанской церкви в Твери отец Антоний Русакевич.