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Крещенские купания признали язычеством 

Александр Котлеткин 56 минут назад
Накануне праздника Крещения врачи и священнослужители призвали россиян отказаться от купаний в ледяных прорубях. Медики боятся, что традиционные мероприятия могут вызвать новый скачок заболеваний COVID-19. Крещенские купания уже отменили в Хабаровском крае, ХМАО и Якутии. Омский Роспотребнадзор также рекомендовал жителям воздержаться от ежегодных ритуалов.
По мнению врачей, несоблюдение санитарных норм участниками мероприятий, посвященных православному празднику, может привести к увеличению числа заболевших коронавирусом. Кроме того, для неподготовленного человека купание в ледяной воде может обернуться переохлаждением и привести к снижению защитных функций организма.
Священнослужители говорят, что для празднования Крещения необязательно нырять в прорубь.
«Я вообще, как и очень большое количество священников, против купаний как таковых. Народ относится к купанию как к панацее от всех проблем. Мол, окунулся — снял грехи! Это чистейшей воды язычество, — рассказал журналистам настоятель Храма святого князя Владимира в Норильске, протоиерей Димитрий Харцыз.
«Для православного человека самое важное — помолиться на богослужении в своем храме. Купание в проруби — это народная традиция, не имеющая отношения к праздничному богослужению», — считает настоятель Казанской церкви в Твери отец Антоний Русакевич.
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Общество , Фото , Димитрий Харцыз , Роспотребнадзор
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