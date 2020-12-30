Пока вы спали: Патриарх Кирилл ждет покаяния от Кураева 

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Патриархия надеется на покаяние протодиакона Андрея Кураева, который решением суда Московской городской епархии был лишен сана. Об этом ТАСС заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Епископ отметил, что решение суда должен утвердить святейший патриарх.

«В первую очередь мы надеемся на покаяние. Мы будем рады, если протодиакон Андрей Кураев проявит желание покаяться, понять свои не просто ошибки, но и прегрешения», — отметил он.

Заммэра Москвы Петр Бирюков предупредил горожан, что мошенники под видом сотрудников коммунальных служб могут в праздничные дни прийти к ним в квартиры, и попросил быть бдительными. Об этом пишет «Российская газета».

«Нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации», — пояснил он, обратив внимание на то, что городские службы в новогодние праздники не планируют проведение поквартирных обходов.

Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — разные, но обе проявили себя с положительной стороны. Об этом в интервью РИА Новости заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», — пояснила Голикова, подчеркнув, что у обеих вакцин «нет каких-то серьезных побочных эффектов».

Особого риска для банковской системы нет, несмотря на то, что глобальная экономика будет испытывать трудности в следующем году. Неплохим вариантом для хранения накоплений остаются депозиты, однако, что касается валют, не стоит выбирать доллар, заявили опрошенные РИА Новости экономисты.

По словам экспертов, «предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской йены». При этом они советуют смотреть на валюты развивающихся стран, в том числе и на рубль.

«Мы многократно приглашали миссию ООН посетить Крым, однако в ответ слышали лишь отговорки. Полуостров открыт для всех, об этом говорит огромное количество побывавших иностранных делегаций», — подчеркнул он.

Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Так оценили новейшие российские истребители-невидимки Су-57 читатели Yahoo News Japan, пишет ИноСМИ.

Восхищение российским самолетом ряд читателей выразил под статьей о том, что Су-57 будут использованы для испытаний гиперзвуковых ракет в Ахтубинске. При этом японцы даже посоветовал властям страны присмотреться к российскому истребителю, а не покупать американский F-35.