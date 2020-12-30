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Москва

Москвичей предостерегли от мошенников, притворяющихся сотрудниками ЖКХ 

Российская Газета и ещё 5 30 минут назад
Заммэра Москвы Петр Бирюков предостерег горожан от мошенников, которые могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры в праздничные дни.

"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, — отметил Петр Бирюков. — При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации".

"Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее, особенно в предстоящие праздничные дни, и не попадаться на такие уловки, — подчеркнул заместитель мэра. — Обращаю внимание, что городские службы в период с 31 декабря по 11 января не планируют проведение поквартирных обходов и проверок".
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Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения. А информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.
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Новости Москвы , Видео , Общество , Петр Бирюков , Правительство Москвы
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