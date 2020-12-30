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Российские истребители «завоевали» Японию 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Российские истребители «завоевали» Японию
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Японцы охарактеризовали новейшие российские истребители Су-57 как прекрасные самолеты. Комментарии пользователей портала Yahoo News Japan были переведены Иносми.ру.
"Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош", — поделился мнением один из читателей.
Японские пользователи подробно изучили все доступные в интернете фотографии истребителя. Их волновал внешний вид самолета, его стелс-возможности, а также вооружение.

"У истребителей "Сухого" свой уникальный силуэт, который выглядит очень классно", — написал один из комментаторов.

Многие пришли к единому выводу, что российская разработка — отличный летательный аппарат, как с точки зрения управляемости, так и с точки зрения выполнения боевых задач. Кроме того, они отмечали, что эта модель предназначена для обороны именно территории России, где можно воспользоваться географическими преимуществами.

"Российские истребители изящны и красивы. Они смотрятся намного лучше американских. Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолеты. Но это нереально", — добавил пользователь под ником Sou.

А некоторые посчитали, что российский истребитель и спроектирован лучше американского F-35.
СУ-57 — истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Отличительными чертами самолета стали высокая маневренность, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и малая заметность.
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Комментарии 2
Оружие , Гиперзвуковое оружие , Су-57 , Yahoo , InoSMI.Ru , Астраханская Область , Ахтубинск , Япония
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