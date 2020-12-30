Российские истребители «завоевали» Японию 

"Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош", — поделился мнением один из читателей.

Японские пользователи подробно изучили все доступные в интернете фотографии истребителя. Их волновал внешний вид самолета, его стелс-возможности, а также вооружение.

"У истребителей "Сухого" свой уникальный силуэт, который выглядит очень классно", — написал один из комментаторов.

Многие пришли к единому выводу, что российская разработка — отличный летательный аппарат, как с точки зрения управляемости, так и с точки зрения выполнения боевых задач. Кроме того, они отмечали, что эта модель предназначена для обороны именно территории России, где можно воспользоваться географическими преимуществами.

"Российские истребители изящны и красивы. Они смотрятся намного лучше американских. Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолеты. Но это нереально", — добавил пользователь под ником Sou.

А некоторые посчитали, что российский истребитель и спроектирован лучше американского F-35.

СУ-57 — истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Отличительными чертами самолета стали высокая маневренность, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и малая заметность.