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Москва

Пока вы в маске: марафону COVID-19 в РФ не видно конца и края 

Сергей Василенок 24 минуты назад

Ракова: Марафону COVID-19 пока не видно конца

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что марафону коронавируса не видно ни конца ни края. Она отметила, что в Москве борются с пандемией на протяжении девяти месяцев.
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Обошлось без рекорда: новые данные по коронавирусу в РФ

За минувшие сутки в РФ выявили 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. 20,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Умерли 456 человек с коронавирусом, полностью выздоровели — 18 850 человек.
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Елизавета II получит вакцину от COVID-19 в порядке очереди

По данным британских СМИ, Королева Елизавета II не получит особых условий при вакцинации от коронавируса. Она получит вакцину в порядке очереди.
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В Индии обнаружена неизвестная опасная болезнь

В Индии начала распространяться неизвестная болезнь, которой заразились уже более 300 человек. В штате Андхра-Прадеш 315 индийцев поступили в больницу со схожими симптомами. Еще один человек скончался в результате заражения.
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В Кремле оценили необходимость введения локдауна

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в РФ нет необходимости вводить новый локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Также Песков напомнил, что региональным властям для борьбы с эпидемией коронавируса предоставили особые полномочия.
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Власти рассказали о ситуации с COVID-19 в столице

Несколько месяцев в Москве фиксируется от 5 до 8 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Общество , Видео , Елизавета II , Анастасия Ракова , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Reuters
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