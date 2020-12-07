Пока вы в маске: марафону COVID-19 в РФ не видно конца и края 

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что марафону коронавируса не видно ни конца ни края. Она отметила, что в Москве борются с пандемией на протяжении девяти месяцев.

За минувшие сутки в РФ выявили 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. 20,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Умерли 456 человек с коронавирусом, полностью выздоровели — 18 850 человек.

По данным британских СМИ, Королева Елизавета II не получит особых условий при вакцинации от коронавируса. Она получит вакцину в порядке очереди.

В Индии начала распространяться неизвестная болезнь, которой заразились уже более 300 человек. В штате Андхра-Прадеш 315 индийцев поступили в больницу со схожими симптомами. Еще один человек скончался в результате заражения.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в РФ нет необходимости вводить новый локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Также Песков напомнил, что региональным властям для борьбы с эпидемией коронавируса предоставили особые полномочия.

Несколько месяцев в Москве фиксируется от 5 до 8 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.