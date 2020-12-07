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Москва

В Кремле оценили необходимость введения нового локдауна 

РИА Новости 30 минут назад
В Кремле оценили необходимость введения локдауна
Фото: ТАСС
Необходимости вводить в России новый локдаун из-за распространения коронавируса нет, заявил Дмитрий Песков.

"Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение в сообщении между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Представитель Кремля напомнил, что региональным властям для борьбы с эпидемией коронавируса предоставили особые полномочия и они могут сами принимать экстренные меры в согласовании с правительственной комиссией.
Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко о том необходимости рассмотреть вопрос об ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также внутри них из-за второй волны COVID-19. При этом помощник министра подчеркивал, что вводить дополнительные ограничения ведомство не предлагало.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 142 новых заболевших COVID-19, из них 7279 — в Москве. Всего с начала весны в стране коронавирусом заразились 2 488 912 человек, 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ
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