России выявлено 28 142 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 7 декабря.

За последние 24 часа случаи заражения COVID-19 выявили в 85 регионах. Из них 20,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались от инфекции 456 человек, полностью выздоровели — 18 850 человек.

Больше всего граждан с коронавирусом выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

На сегодняшний день в России число выявленных случаев коронавируса выросло до 2 488 912. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело 1 956 588 человек.