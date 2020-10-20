Пока вы в маске: Россия побила антирекорд 

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 16 319, это максимум за все время пандемии. Общее число заразившихся выросло до 1 431 635, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) МВБ США утилизировало 45 полученных от России аппаратов ИВЛ, сообщает Buzzfeed со ссылкой на представителя агентства.

Нет необходимости в закрытии промышленных предприятий в Москве из-за роста числа заболевших коронавирусом, так как они соблюдают все эпидемиологические требования. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Денис Мантуров. Производство российской вакцины "Спутник V" для профилактики COVID-19 к концу этого года планируют увеличить до полутора миллиона доз, заявил глава Министерства промышленности и торговли