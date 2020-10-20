Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пока вы в маске: Россия побила антирекорд 

Сергей Василенок 1 час назад

РФ побила антирекорд по коронавирусу

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 16 319, это максимум за все время пандемии. Общее число заразившихся выросло до 1 431 635, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Читать новость полностью

США утилизировали полученные от России аппараты ИВЛ

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) МВБ США утилизировало 45 полученных от России аппаратов ИВЛ, сообщает Buzzfeed со ссылкой на представителя агентства.
Читать новость полностью

Решена судьба кафе и ресторанов в Москве

Нет необходимости в закрытии промышленных предприятий в Москве из-за роста числа заболевших коронавирусом, так как они соблюдают все эпидемиологические требования. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Читать новость полностью

Производство вакцины "Спутник V" увеличат в пять раз

Производство российской вакцины "Спутник V" для профилактики COVID-19 к концу этого года планируют увеличить до полутора миллиона доз, заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Читать новость полностью

Москвичам предрекли миграцию в область

Расширение практики удаленной работы может спровоцировать рост спроса на аренду квартир в Подмосковье на 20 процентов, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость». Риелторы предрекают миграцию столичных жителей в область — они полагают, что многие в перспективе предпочтут снимать квартиры за городом.
Читать новость полностью
Комментарии 147
Общество , Видео , Денис Мантуров , Минпромторг , Инком-Недвижимость , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вертолет потерпел крушение в Вологодской области
Вертолет потерпел крушение в Вологодской области
Умер Герой Советского Союза Владимир Чудайкин
Умер Герой Советского Союза Владимир Чудайкин
В России за сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса
На турецкую Анталью обрушился смертельный ураган
На турецкую Анталью обрушился смертельный ураган
Видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
00:48
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
Происшествия Пожары
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
00:48
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
Армия Войска
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
00:10
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
Происшествия
Опубликовано видео полетов Ан-12 на малых высотах
01:00
Опубликовано видео полетов Ан-12 на малых высотах
Армия
ПВО Каспийской флотилии попала на видео
01:02
ПВО Каспийской флотилии попала на видео
Армия
Появилось видео нападения рыси на девочку в Истре
03:54
Появилось видео нападения рыси на девочку в Истре
Происшествия
Путин поблагодарил за рыбу Сигала и попал на видео
02:16
Путин поблагодарил за рыбу Сигала и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание Жигана на МКАДе попало на видео
01:45
Задержание Жигана на МКАДе попало на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение