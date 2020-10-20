США утилизировали полученные от России аппараты ИВЛ 

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) МВБ США утилизировало 45 полученных от России аппаратов ИВЛ, сообщает Buzzfeed со ссылкой на представителя агентства.

«Переданные аппараты ИВЛ, о которых идет речь, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по удалению опасных отходов», — сообщил представитель FEMA.

Как отмечает портал, точно неизвестно, когда были утилизированы аппараты ИВЛ. В мае 2020 года представитель FEMA сообщил порталу, что аппараты поместили на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси — сначала из-за разницы напряжения в электросетях США и России и отсутствия в больницах соответствующих адаптеров, а затем из-за случаев возгорания аппаратов в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо этого, указывает портал, компания, производящая аппараты, находится под санкциями США.

Самолет ВКС России доставил в США медицинские принадлежности и оборудование для оказания помощи Соединенным Штатам в борьбе с распространением коронавируса 2 апреля 2020 года.