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США утилизировали полученные от России аппараты ИВЛ 

Rambler News Service и ещё 17 1 час назад
США утилизировали полученные от России аппараты ИВЛ
Фото: ТАСС
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) МВБ США утилизировало 45 полученных от России аппаратов ИВЛ, сообщает Buzzfeed со ссылкой на представителя агентства.

«Переданные аппараты ИВЛ, о которых идет речь, были утилизированы в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по удалению опасных отходов», — сообщил представитель FEMA.

Как отмечает портал, точно неизвестно, когда были утилизированы аппараты ИВЛ. В мае 2020 года представитель FEMA сообщил порталу, что аппараты поместили на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси — сначала из-за разницы напряжения в электросетях США и России и отсутствия в больницах соответствующих адаптеров, а затем из-за случаев возгорания аппаратов в Москве и Санкт-Петербурге.
Помимо этого, указывает портал, компания, производящая аппараты, находится под санкциями США.
Самолет ВКС России доставил в США медицинские принадлежности и оборудование для оказания помощи Соединенным Штатам в борьбе с распространением коронавируса 2 апреля 2020 года.
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В мире , Забайкальский Край , США
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