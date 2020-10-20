Решена судьба кафе и ресторанов в Москве 

Нет необходимости в закрытии промышленных предприятий в Москве из-за роста числа заболевших коронавирусом, так как они соблюдают все эпидемиологические требования. Об этом со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно — земельных отношений Владимира Ефимова пишет РИА Новости.
«Если мы говорим про промышленные предприятия, то мы вариант их закрытия не рассматриваем вообще, потому что промышленные предприятия показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования, — пояснил он.
По словам Ефимова, как правило, на большинстве таких предприятий соблюдаются все необходимые нормы, и на сегодняшний день в серьезных ограничениях необходимости нет.
Правительство Москвы также не планирует ограничивать время работы кафе и ресторанов, как это было сделано в Санкт-Петербурге, заявил заместитель мэра.
Владимир Ефимов подчеркнул, что введение тех или иных ограничений — «это результат не столько эффективности, сколько соблюдения уже введенных ограничений», сообщает «Интерфакс».
«Рамблер» писал, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о проведении в столице эксперимента. На фоне роста заболеваемости коронавирусом мэрия Москвы приняла решение дать доступ в ночные развлекательные заведения только при условии регистрации с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный номер. По словам столичного градоначальника, это сделано для того, чтобы оповестить всех присутствовавших в клубе, если у кого-то из них будет выявлен коронавирус.
Предпринимателей, проигнорировавших требования московских властей, ждут штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей. В свою очередь глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмеил, что если эксперимент пройдет успешно, то систему идентификации посетителей могут распространить на рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины.