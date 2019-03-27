На 88-м году жизни в Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили. Его карьера в кино продолжалась более полувека, зрителям он был знаком по фильму «Формула любви». Об этом сообщает грузинский Первый канал. Он умер в Тбилиси. Нодар Мгалоблишвили после окончания института начал работать в драматическом театре имени Кота Марджанишвили в 1954 году. Он принимал участие в постановках «Отелло» по Уильяму Шекспиру, «На дне» по Максиму Горькому и т.д. В кино актер дебютировал в 1958 году. Самой яркой ролью артиста стал граф Калиостро в фильме «Формула любви». Мгалоблишвили носил звание Заслуженного и Народного артиста Грузии.