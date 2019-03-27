Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили 

Рамблер 1 час назад
На 88-м году жизни в Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили. Его карьера в кино продолжалась более полувека, зрителям он был знаком по фильму «Формула любви». Об этом сообщает грузинский Первый канал. Он умер в Тбилиси. Нодар Мгалоблишвили после окончания института начал работать в драматическом театре имени Кота Марджанишвили в 1954 году. Он принимал участие в постановках «Отелло» по Уильяму Шекспиру, «На дне» по Максиму Горькому и т.д. В кино актер дебютировал в 1958 году. Самой яркой ролью артиста стал граф Калиостро в фильме «Формула любви». Мгалоблишвили носил звание Заслуженного и Народного артиста Грузии.
Общество , Фото , Уильям Шекспир , Нодар Мгалоблишвили , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: НАТО угрожает Прибалтике1
Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой19
«Мы возвратимся к диалогу с Россией»335
Неадекватный мужчина напал на пассажиров московского метро6
В московском метро произошел сбой17
Видео
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
В Москву вернутся февральские морозы
Погода Новости Москвы
«Чей Крым?»: Maruv разнесли за гастроли по России
В мире Статьи
«Он надо мной издевался»: Пугачева объяснила причину развода
Шоу-бизнес
На шоу Соловьева произошел скандал
Общество
«Чёрную жемчужину» ВМФ России увидели в Минске
Армия Оружие
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
Пока вы не уснули: заговор против лимузина Путина
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение