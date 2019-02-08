Чем нам запомнился Сергей Юрский 

Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский, об этом сообщает пресс-служба театра имени Моссовета.
Сергей Юрский снялся почти 100 фильмах и сериалах, например, в таких, как «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова, «Золотой теленок» Михаила Швейцера, «Республика ШКИД» Геннадия Полоки и «Ищите женщину» Аллы Суриковой и «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина.
Юрский исполнил множество ролей в таких театрах, как театр имени Моссовета, Школа современной пьесы и Большой драматический театр имени Горького.
Кроме того, Юрский срежиссировал четыре кинокартины и около двух десятков спектаклей, а также известен озвучиванием персонажей в таких мультфильмах, как «Доктор Айболит», «Плюх и Плих» и «Про Сидорова Вову».