Чем нам запомнился Сергей Юрский

Юрский исполнил множество ролей в таких театрах, как театр имени Моссовета, Школа современной пьесы и Большой драматический театр имени Горького.

Кроме того, Юрский срежиссировал четыре кинокартины и около двух десятков спектаклей, а также известен озвучиванием персонажей в таких мультфильмах, как «Доктор Айболит», «Плюх и Плих» и «Про Сидорова Вову».