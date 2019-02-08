Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина смерти Юрского
Названа причина смерти Юрского

Чем нам запомнился Сергей Юрский 

Рамблер 49 минут назад
Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский, об этом сообщает пресс-служба театра имени Моссовета.
Сергей Юрский снялся почти 100 фильмах и сериалах, например, в таких, как «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова, «Золотой теленок» Михаила Швейцера, «Республика ШКИД» Геннадия Полоки и «Ищите женщину» Аллы Суриковой и «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина.
Юрский исполнил множество ролей в таких театрах, как театр имени Моссовета, Школа современной пьесы и Большой драматический театр имени Горького.
Кроме того, Юрский срежиссировал четыре кинокартины и около двух десятков спектаклей, а также известен озвучиванием персонажей в таких мультфильмах, как «Доктор Айболит», «Плюх и Плих» и «Про Сидорова Вову».
Общество , Фото , Станислав Говорухин , Геннадий Полока , Михаил Швейцер , Алла Сурикова , Владимир Меньшов , Сергей Юрский , Театра им. Моссовета
Читайте также
Видео
Мадуро предложили бежать в Россию
США В мире
«Такого не было с войны»: Макрон обидел союзников
В мире Европа
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Лазарев пообещал удивить зрителей «Евровидения»
Шоу-бизнес
Захарова пригласила журналистов на дегустацию сыров
Политика
Найдены новые «отравители» Скрипалей
В мире Происшествия
Умер Сергей Юрский
Общество
Белоруссия сделала выбор между Россией и США
Политика В мире
Как убрать БТР, припаркованный на улице
Общество Армия
Мать с ребенком спрыгнула с 9 этажа, изгоняя бесов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение