Кто представит Россию на «Мисс мира»

На конкурсе «Мисс Вселенная» Россию представит победительница конкурса «Мисс Россия» Юлия Полячихина, а на конкурсе «Мисс мира» — вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева. Как отмечается, обе девушки начали активную подготовку к международным конкурсам.
Юлии Полячихиной 18 лет и она из Чувашии. Рост девушки 173 см, параметры фигуры 80-58-85 см. Юлия — студентка первого курса журфака в Чебоксарах.
Параллельно с учебой Полячихина работает моделью, имела контракты во Франции и Японии. Она занимается фитнес-аэробикой, даже входила в сборную России по этому виду спорта.
На «Мисс Мира» летит обладательница третьего места национального конкурса 19-летняя Наталья Строева из Якутии. Ее параметры 80-60-90 см при росте 171 см. Наталья учится на первом курсе медицинского института в Москве. Она планирует стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом.
Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 16 декабря в Бангкоке, а 8 декабря на китайском острове Хайнань пройдет финал «Мисс мира».