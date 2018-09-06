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Кто представит Россию на «Мисс мира»
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Они представят Россию на «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» 

Рамблер 1 час назад
На «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» поедут красавицы из Чувашии и Якутии.
1/15  На конкурсе «Мисс Вселенная» Россию представит победительница конкурса «Мисс Россия» Юлия Полячихина (слева), а на конкурсе «Мисс мира» — вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева
Фото:
2/15  Юлии Полячихиной 18 лет и она из Чувашии
Фото:
3/15  Рост девушки 173 см, параметры фигуры 80-58-85 см
Фото:
4/15  Юлия — студентка первого курса журфака в Чебоксарах
Фото:
5/15  Параллельно с учебой Полячихина работает моделью, имела контракты во Франции и Японии
Фото:
6/15  Она занимается фитнес-аэробикой, даже входила в сборную России по этому виду спорта
Фото:
7/15 
Фото:
8/15  На «Мисс Мира» летит обладательница третьего места национального конкурса 19-летняя Наталья Строева из Якутии
Фото:
9/15  Ее параметры 80-60-90 см при росте 171 см.
Фото:
10/15  Наталья учится на первом курсе медицинского института в Москве
Фото:
11/15 
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12/15  Она планирует стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом
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13/15 
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14/15 
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15/15  Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 16 декабря в Бангкоке, а 8 декабря на китайском острове Хайнань пройдет финал «Мисс мира»
Фото:
На конкурсе «Мисс Вселенная» Россию представит победительница конкурса «Мисс Россия» Юлия Полячихина, а на конкурсе «Мисс мира» — вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева. Как отмечается, обе девушки начали активную подготовку к международным конкурсам.
Юлии Полячихиной 18 лет и она из Чувашии. Рост девушки 173 см, параметры фигуры 80-58-85 см. Юлия — студентка первого курса журфака в Чебоксарах.
Параллельно с учебой Полячихина работает моделью, имела контракты во Франции и Японии. Она занимается фитнес-аэробикой, даже входила в сборную России по этому виду спорта.
На «Мисс Мира» летит обладательница третьего места национального конкурса 19-летняя Наталья Строева из Якутии. Ее параметры 80-60-90 см при росте 171 см. Наталья учится на первом курсе медицинского института в Москве. Она планирует стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом.
Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 16 декабря в Бангкоке, а 8 декабря на китайском острове Хайнань пройдет финал «Мисс мира».
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