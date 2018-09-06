Кто представит Россию на «Мисс мира»

Они представят Россию на «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»

Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 16 декабря в Бангкоке, а 8 декабря на китайском острове Хайнань пройдет финал «Мисс мира»

15/15 Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 16 декабря в Бангкоке, а 8 декабря на китайском острове Хайнань пройдет финал «Мисс мира»

Она планирует стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом

12/15 Она планирует стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом

Наталья учится на первом курсе медицинского института в Москве

10/15 Наталья учится на первом курсе медицинского института в Москве

Ее параметры 80-60-90 см при росте 171 см.

9/15 Ее параметры 80-60-90 см при росте 171 см.

На «Мисс Мира» летит обладательница третьего места национального конкурса 19-летняя Наталья Строева из Якутии

8/15 На «Мисс Мира» летит обладательница третьего места национального конкурса 19-летняя Наталья Строева из Якутии

Она занимается фитнес-аэробикой, даже входила в сборную России по этому виду спорта

6/15 Она занимается фитнес-аэробикой, даже входила в сборную России по этому виду спорта

Параллельно с учебой Полячихина работает моделью, имела контракты во Франции и Японии

5/15 Параллельно с учебой Полячихина работает моделью, имела контракты во Франции и Японии

Юлии Полячихиной 18 лет и она из Чувашии

2/15 Юлии Полячихиной 18 лет и она из Чувашии

На конкурсе «Мисс Вселенная» Россию представит победительница конкурса «Мисс Россия» Юлия Полячихина (слева), а на конкурсе «Мисс мира» — вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева

1/15 На конкурсе «Мисс Вселенная» Россию представит победительница конкурса «Мисс Россия» Юлия Полячихина (слева), а на конкурсе «Мисс мира» — вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева

На «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» поедут красавицы из Чувашии и Якутии.

На конкурсе «Мисс Вселенная» Россию представит победительница конкурса «Мисс Россия» Юлия Полячихина , а на конкурсе «Мисс мира» — вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева. Как отмечается, обе девушки начали активную подготовку к международным конкурсам.

Юлии Полячихиной 18 лет и она из Чувашии . Рост девушки 173 см, параметры фигуры 80-58-85 см. Юлия — студентка первого курса журфака в Чебоксарах.

Параллельно с учебой Полячихина работает моделью, имела контракты во Франции и Японии. Она занимается фитнес-аэробикой, даже входила в сборную России по этому виду спорта.

На «Мисс Мира» летит обладательница третьего места национального конкурса 19-летняя Наталья Строева из Якутии. Ее параметры 80-60-90 см при росте 171 см. Наталья учится на первом курсе медицинского института в Москве. Она планирует стать косметологом-дерматологом и пластическим хирургом.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 16 декабря в Бангкоке, а 8 декабря на китайском острове Хайнань пройдет финал «Мисс мира».