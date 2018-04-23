Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет 

Цена авиабилетов пойдет на взлет
Антимонопольщики предложили повысить ставку сборов за аэронавигационное обслуживание. Проект ФАС опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и подразумевает рост ставки как для иностранных пользователей воздушного пространства России, так и для российских перевозчиков, осуществляющих международные и внутренние рейсы. По данным «Российской газеты», инициатива службы скажется и на цене авиабилетов.
Россиянка объявила в США голодовку
Россиянка, подозреваемая в США в убийстве и покушении на убийство при помощи чизкейка, объявила голодовку, сообщает New York Post. По информации газеты, Виктория Насырова голодает в знак протеста против «плохого обращения» со стороны других заключенных, а единственное, что позволяет ей «держаться» на одной воде, — «мысль о мести» тем, кто причинил ей зло.
Норвежец признался в шпионаже против России
Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже Фруде Берг признался в работе на норвежскую разведку, сообщает Dagbladet. В интервью газете его адвокаты рассказали, что Берг был не штатным разведчиком, а лишь курьером, который возил в Россию деньги и, возможно, инструкции для людей, сотрудничавших с Военной разведывательной службой Норвегии.
«Газпром» хочет завод под Петербургом
«Газпром» намерен построить газоперерабатывающий завод и газохимическое производство под Санкт-Петербургом, сообщают «Ведомости». Предварительная стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов, что сделает его вторым по затратам проектом компании после газопровода «Сила Сибири».
Трамп подарит Макрону обивку стула
Президент США Дональд Трамп подарит французскому коллеге Эмманюэлю Макрону обивку стула из Белого дома, сообщает CNN. Предмет мебели был изготовлен по заказу пятого президента США Джеймса Монро в первой четверти XIX века. Кроме того, в подарок от Трампа Макрон получит фотографии, на которых будет запечатлен во время визита в США, а также серебряную чашу Tiffany & Co. с подписями Трампа и его жены Меланьи.