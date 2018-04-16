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Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты
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Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ночь на 18 апреля стоимость авиабилетов в России вырастет на шесть-семь процентов. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на «Туту.ру».
Сейчас стоимость билетов рассчитывается по курсу 72 рубля за евро и 59 рублей за доллар, однако уже 18 апреля для систем бронирования курс валют составит 77 рублей за евро и 62,5 рубля за доллар.
Специалист по связям с общественностью сервиса «Туту.ру» Тимур Юсупов заявил, что для расчета применяют курс Центрбанка по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. По его словам, на каждые «сто долларов стоимости билета придется заплатить дополнительные 500 рублей».
В начале апреля РИА Новости сообщало, что международные перелеты для россиян в 2018 году подорожали в среднем на 4,3 процента — с 21,272 тысячи до 22,192 тысячи рублей.
Курс рубля начал падать на первой торговой сессии Московской биржи 9 апреля. Это произошло после расширения санкций США против России и включения в «черный список» Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и других российских бизнесменов и компаний.
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