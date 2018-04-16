Россиян предупредили о резком росте цен на авиабилеты

В ночь на 18 апреля стоимость авиабилетов в России вырастет на шесть-семь процентов. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на «Туту.ру».

Сейчас стоимость билетов рассчитывается по курсу 72 рубля за евро и 59 рублей за доллар, однако уже 18 апреля для систем бронирования курс валют составит 77 рублей за евро и 62,5 рубля за доллар.

Специалист по связям с общественностью сервиса «Туту.ру» Тимур Юсупов заявил, что для расчета применяют курс Центрбанка по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. По его словам, на каждые «сто долларов стоимости билета придется заплатить дополнительные 500 рублей».