«Газпром» построит гигантский комплекс на Балтике

"Газпром" планирует построить на Балтике крупный газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством, производственный комплекс будет способен перерабатывать до 45 миллиардов кубометров газа в год, стоимость проекта предварительно оценивается примерно в 20 миллиардов долларов, пишет в понедельник газета "Ведомости"

Партнер компании по проекту — "Русгаздобыча", ранее принадлежавшая Аркадию Ротенбергу , сообщает газета со ссылкой на человека, знающего о проекте от менеджеров "Русгаздобычи", и на топ-менеджера одного из контрагентов "Газпрома". Представитель "Газпрома" 22 апреля подтвердил газете, что идет проработка такого проекта.

Отмечается, что в случае реализации проекта он может стать вторым по размеру затрат среди всех инвестпроектов "Газпрома" после газопровода "Сила Сибири".

Строить комплекс планируется под Санкт-Петербургом , рядом с Усть-Лугой, ссылается газета на собеседников. На газоперерабатывающем заводе будет производиться очистка газа от примесей. Получаемый метан будет поставляться для сжижения на "Балтик СПГ". Этот завод планируется построить тоже неподалеку от Усть-Луги. Но для СПГ-завода мощностью 10 миллионов тонн будет достаточно 14-15 миллиардов кубометров газа в год. Остальной газ предполагается поставлять на экспорт по газопроводу "Северный поток-2", пишет газета.

Выделенные из газа ценные фракции планируется использовать для производства этилена и полиэтилена. Речь может идти о производстве около 1,5 миллиона тонн полиэтилена в год для продажи его в Европе, отмечает издание.

Сейчас проект находится на стадии разработки, им по заказу "Русгаздобычи" занимается НИПИ НГ "Петон", пишет газета со ссылкой на источник.