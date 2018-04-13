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Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить
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Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Reuters

ЦСКА не повторил «римское чудо»

Московский футбольный клуб ЦСКА вылетел из Лиги Европы, сообщает «Чемпионат». Проиграв первый матч четвертьфинала второго по значимости клубного турнира Европы лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:4, «армейцы» к 50-й минуте ответной встречи забили дважды, однако не сумели «дожать» соперника, пропустили два мяча и завершили еврокубковую кампанию нынешнего сезона.

Лавров остается

Сергей Лавров останется министром иностранных дел России и в новом правительстве. Об этом «Коммерсанту» сообщили большинство близких к Кремлю, правительству и МИДу источников. По их словам, Лавров будет главой Министерства иностранных дел России «как минимум» ближайшие два-три года.

Россиянам могут запретить жаловаться омбудсмену

Закредитованным россиянам могут запретить жаловаться финансовому омбудсмену, сообщают «Известия». Соответствующую инициативу содержит проект поправок Центрального банка к законопроекту о финуполномоченном, который уже принят в первом чтении. Запретом на решение споров с банками во внесудебном порядке при помощи омбудсмена ЦБ хочет снизить нагрузку на него.

Совбез ООН прислушался к России

Сегодня Совет безопасности ООН соберется на открытое заседание по инициативе России, сообщил ТАСС пресс-секретарь постоянного представительства РФ при организации. По словам Федора Стржижовского, заседание Совбеза пройдет в 17:00 по московскому времени и будет посвящено «угрозам международному миру и безопасности» в Сирии.

Китай испытал аналог российского «Кинжала»

Китай провел испытания аэробаллистической ракеты, аналогичной той, которой вооружен российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», сообщает The Diplomat. По информации издания, в начале 2018 года КНР запустила ракету с бомбардировщика Ту-16, боевой радиус которого составляет около шести тысяч километров, что свидетельствует о способности ракеты достичь США.
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