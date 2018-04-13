Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить 

ЦСКА не повторил «римское чудо»
Московский футбольный клуб ЦСКА вылетел из Лиги Европы, сообщает «Чемпионат». Проиграв первый матч четвертьфинала второго по значимости клубного турнира Европы лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:4, «армейцы» к 50-й минуте ответной встречи забили дважды, однако не сумели «дожать» соперника, пропустили два мяча и завершили еврокубковую кампанию нынешнего сезона.
Лавров остается
Сергей Лавров останется министром иностранных дел России и в новом правительстве. Об этом «Коммерсанту» сообщили большинство близких к Кремлю, правительству и МИДу источников. По их словам, Лавров будет главой Министерства иностранных дел России «как минимум» ближайшие два-три года.
Россиянам могут запретить жаловаться омбудсмену
Закредитованным россиянам могут запретить жаловаться финансовому омбудсмену, сообщают «Известия». Соответствующую инициативу содержит проект поправок Центрального банка к законопроекту о финуполномоченном, который уже принят в первом чтении. Запретом на решение споров с банками во внесудебном порядке при помощи омбудсмена ЦБ хочет снизить нагрузку на него.
Совбез ООН прислушался к России
Сегодня Совет безопасности ООН соберется на открытое заседание по инициативе России, сообщил ТАСС пресс-секретарь постоянного представительства РФ при организации. По словам Федора Стржижовского, заседание Совбеза пройдет в 17:00 по московскому времени и будет посвящено «угрозам международному миру и безопасности» в Сирии.
Китай испытал аналог российского «Кинжала»
Китай провел испытания аэробаллистической ракеты, аналогичной той, которой вооружен российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», сообщает The Diplomat. По информации издания, в начале 2018 года КНР запустила ракету с бомбардировщика Ту-16, боевой радиус которого составляет около шести тысяч километров, что свидетельствует о способности ракеты достичь США.