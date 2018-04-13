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СМИ сообщили об испытанном в Китае аналоге «Кинжала»
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СМИ сообщили об испытанном в Китае аналоге «Кинжала» 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая тайно провели серию летных испытаний аэробаллистической ракеты, аналога российского «Кинжала», пишет издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.
Первые тесты баллистической ракеты воздушного базирования, которую американские разведчики назвали CH-AS-X-13, состоялись в конце 2016 года, последние — в начале 2018 года. В ходе двух последних испытаний ракета запускалась с лицензионной копии советского реактивного бомбардировщика Ту-16 (H6X1/H-6N), обладающего возможностью дозаправки в воздухе.
Поскольку данный самолет, по оценкам специалистов, имеет боевой радиус около 6 тыс. километров, то существует вероятность, что CH-AS-X-13, представляющая собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с дальностью полета до трех тысяч километров, способна достичь США, передает РИА «Новости».
По словам источника, в Вашингтоне считают, что новая китайская ракета будет готова к развертыванию к 2025 году.
Издание отмечает, что в настоящее время, кроме Китая, аэробаллистическими ракетами располагает Россия, у которой имеется гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал», обладающая скоростью порядка 10 Махов (число Маха равно скорости звука), способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
По данным СМИ, истребитель МиГ-31БМ с новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой (комплекс «Кинжал») готовится к участию в авиационной части Парада Победы.
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