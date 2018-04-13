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Открытое заседание СБ ООН по Сирии пройдет в пятницу
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Открытое заседание СБ ООН по Сирии пройдет в пятницу 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации вокруг Сирии состоится в пятницу в 10:00 (17:00 по московскому времени). Об этом сообщило постоянное представительство РФ при ООН.
"13 апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке». В десять утра", — приводит РИА Новости сообщение постпредства.
В четверг по инициативе Боливии СБ ООН провел закрытые консультации по Сирии. Запрос поступил на фоне эскалации риторики и угроз односторонних действий.
По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, состоявшихся консультаций было «недостаточно». Более того, как заявил российский дипломат, «наши коллеги предпочли сосредоточиться на других вещах, делая вид, что нет никакой угрозы международному миру и безопасности». Небензя отметил, что многие страны-члены СБ говорили о том, что «прежде чем принимать такие тяжелые решения с далеко идущими последствиями, дождемся хотя бы, чтобы миссия ОЗХО приехала в Сирию и установила сам факт применения химического оружия».
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