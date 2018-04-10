Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд 

Россия требует объяснить «гелевого» «Новичка»
Посольство России в Великобритании обратилось в МИД Соединенного Королевства за подтверждением или опровержением публикаций в СМИ о новых подробностях отравления шпиона Сергея Скрипаля, сообщает пресс-служба дипмиссии. Российских дипломатов интересует достоверность отравления бывшего полковника ГРУ нервно-паралитическим ядом в виде прозрачного геля без запаха, который якобы «посреди белого дня» нанесли на ручку входной двери его дома «российские агенты».
Трамп: «Ответ будет мощным»
Президент США Дональд Трамп «ответит» на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума, сообщает Wall Street Journal.
«Ответ будет мощным», — пообещал он.
Глава Соединенных Штатов уточнил, что «важное решение» будет принято через 24-48 часов, однако мир, возможно, узнает о нем «постфактум».
Bentley Хорошавина продали с аукциона
Bentley Continental GT, конфискованный у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, был продан с аукциона, сообщает пресс-служба Росимущества. Автомобиль класса люкс 2014 года выпуска купило неназванное юридическое лицо за 5,961 миллиона рублей, тем самым превысив начальную стоимость машины на полтора миллиона.
Санкции разоряют олигархов
Санкции США лишили российских бизнесменов 15 миллиардов долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Список BBI включает пять сотен самых богатых людей мира, обновляясь ежедневно после закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В настоящее время в рейтинге присутствуют 25 россиян, 24 из которых по итогам минувшего дня «обеднели».
В России рады американцам
Посольство России в США прокомментировало рекомендацию американским фанатам от газеты Guardian не ехать на чемпионат мира по футболу 2018 года. На официальной странице дипмиссии в соцсети Facebook дипломаты предположили, что «кого-то» в Вашингтоне, должно быть, «пугает» статистика продаж билетов на мундиаль, так как американцы, купившие более 16 тысяч из них, будут самой многочисленной группой иностранных болельщиков в России.