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Российские миллиардеры потеряли за день $16 млрд
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Российские миллиардеры потеряли за день действия санкций $16 млрд 

Ведомости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Совокупное состояние 27 богатейших россиян снизилось на $16 млрд за понедельник, 9 апреля, свидетельствуют подсчеты Bloomberg на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Так, российский бизнес отреагировал на новые антироссийские санкции, отмечает агентство.
В рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира. Он обновляется ежедневно по результатам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. Сейчас в этом списке 27 россиян, из которых лишь один смог увеличить свое состояние, остальные — потеряли деньги, пишет Bloomberg.
Больше других потерял основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние сократилось на $2,25 млрд Исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов потерял за день $1,37 млрд, а владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $1,28 млрд
Из троих бизнесменов только Вексельберг попал под новые американские санкции, утвержденные США 6 апреля. Вместе с ним в новом санкционном списке — совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, он лишился за день — $905 млн, а за последние два торговых дня, согласно оценке агентства, его состояние сократилось более чем на $2 млрд
Ранее «Ведомости» на основании оценки журнала Forbes подсчитали, что в реальном времени российские бизнесмены, попавшие под новые американские санкции, за половину понедельника, 9 апреля, потеряли $3,3 млрд своего совокупного состояния. Речь идет о семи богатейших россиянах, которые, по данным на 15.00 мск, владели $32,5 млрд
Самое серьезное падение продемонстрировал Дерипаска. Его состояние за полдня сократилось на $1,3 млрд до $4 млрд Вексельберг обеднел на $956 млн до $13,6 млрд, подсчитал Forbes. Сенатор Сулейман Керимов, также попавший под санкции, потерял $918 млн, депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч — $94 млн и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов — $58 млн  Причиной для введения новых санкций США назвали ситуации на Украине, в Сирии, а также кибератаки, в которых Вашингтон подозревает «русских хакеров». Но главной причиной американская сторона называет «попытки России подорвать западную демократию», а также вмешательство в американские выборы. Новые санкции действуют не только в отношении 26 фигурантов списка и 15 попавших под них компаний, но и в отношении их контрагентов, если те проводили «существенные транзакции» в интересах лиц из этого списка.
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