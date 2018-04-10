Эксперт предсказал силу удара США по Сирии

По словам Гераса, если президент США Дональд Трамп примет решение о новом ударе, «для того, чтобы нанести достаточный урон правительству Асада и отправить необходимые сигнал, придется поразить более широкий комплекс целей».

«Это, по сути, повредит военным возможностям Асада», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что предыдущие «одноразовые» атаки были неэффективными, поэтому американские военные «должны будут участвовать в систематических авианалетах и открыто совершать нападения на государственные объекты».

По мнению эксперта, совершенные США в прошлом году ракетные удары по авиабазе Шайрат не достигли своей цели. Тогда сирийские самолеты продолжили вылеты с аэродрома через несколько часов после атаки.

Ранее Трамп заявил, что власти Сирии ответственны и «заплатят высокую цену» за химатаку в Думе (Восточная Гута) 7 апреля. В Минобороны России опровергли информацию о применении химоружия сирийскими правительственными войсками.