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Эксперт предсказал силу удара США по Сирии
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Эксперт предсказал силу удара США по Сирии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас заявил, что возможный удар США по Сирии, связанный с обвинениями в химатаке, должен быть мощнее, чем год назад. На статью Гераса в Foreign Policy обратило внимание РИА Новости.
По словам Гераса, если президент США Дональд Трамп примет решение о новом ударе, «для того, чтобы нанести достаточный урон правительству Асада и отправить необходимые сигнал, придется поразить более широкий комплекс целей».
«Это, по сути, повредит военным возможностям Асада», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что предыдущие «одноразовые» атаки были неэффективными, поэтому американские военные «должны будут участвовать в систематических авианалетах и открыто совершать нападения на государственные объекты».
По мнению эксперта, совершенные США в прошлом году ракетные удары по авиабазе Шайрат не достигли своей цели. Тогда сирийские самолеты продолжили вылеты с аэродрома через несколько часов после атаки.
Ранее Трамп заявил, что власти Сирии ответственны и «заплатят высокую цену» за химатаку в Думе (Восточная Гута) 7 апреля. В Минобороны России опровергли информацию о применении химоружия сирийскими правительственными войсками.
Позже в СМИ появились сообщения о ракетном обстреле аэродрома «Тийфор», расположенного в провинции Хомс. Сообщалось, что системы ПВО Сирии сбили восемь ракет, выпущенных со стороны Средиземного моря и пролетевших над Ливаном. Сирийские СМИ заподозрили в атаке США.
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