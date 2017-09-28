Спонсор Липницкой вышел из тени

СМИ назвали имя теневого спонсора олимпийской чемпионки Сочи-2014 по фигурному катанию Юлии Липницкой . Инвестор не только вкладывал деньги в ее спортивное развитие и курировал рекламные контракты фигуристки, но и оплатил лечение от анорексии в одной из израильских клиник.



В спортивных изданиях давно мелькала информация о загадочном спонсоре и кураторе Юлии Липницкой, который содействует в покрытии расходов на подготовку к соревнованиям, рассчитывая на получение прибыли от рекламных контрактов спортсменки. Но его имя была названо только после официального ухода Липницкой из большого спорта.



Меценатом оказался бизнесмен Петр Макаренко , владелец крупной компании на российском рынке спортивного маркетинга. Именно ей принадлежат права на трансляцию чемпионата Испании по футболу и поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России, оказавшиеся не по карману холдингу «Матч ТВ».



Макаренко принимал участие в составлении контракта бывшего главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло , а также привел в РФС крупных мировых спонсоров. И даже успел поучаствовать в одном громком судебном процессе — несколько лет назад ФАС обвинила «Телеспорт» в незаконном распространении рекламы алкоголя в ходе трансляции товарищеского матча чемпионата России.

Владелец «Телеспорта» Макаренко не раз подчеркивал, что ему интересны не только традиционно популярные среди болельщиков футбол и хоккей, но и другие виды спорта. После Зимних Олимпийских игр-2014 он предложил сравнить рейтинги фигурного катания и футбола. Результаты оказались несопоставимы — смотреть на олимпийские успехи фигуристов аудитории было гораздо интереснее, чем на невнятную игру футбольной сборной.



«Телеспорт» занимается поиском партнеров для Федерации фигурного катания России и различных турниров.



Сотрудничество с Липницкой Макаренко начал именно после Олимпийских игр. Победа в Сочи принесла фигуристке мировую известность, поэтому надежда на дальнейшие успехи и прибыльные рекламные контракты казалась оправданной.



Самым крупным контрактом Липницкой остается соглашение с производителем спортивной амуниции. Мировой бренд экипировки в 2015 году создал ролик «Сегодня будет моим» с участием Юлии. Итог сотрудничества — 3 млн просмотров на YouTube и годовой гонорар в размере €100 тыс. в год. Не самые выдающие цифры для спортивного селебрити-маркетинга.



Одной из возможных причин отсутствия новых крупных рекламных кампаний могли стать ухудшающиеся спортивные результаты триумфатора 2014 года.





В постолимпийском сезоне Юлия ушла от тренера Этери Тутберидзе , которая сосредоточилась на работе с Евгенией Медведевой . Именно Макаренко компенсировал Липницкой расходы по перелету и проживанию в США, куда фигуристка отправилась для сотрудничества с Мариной Зуевой . Гонорар тренеров также был оплачен инвестором спортсменки.



После путешествия в Америку, Юлия вернулась в Сочи, где стала работать под руководством Алексея Урманова . Расходы по проживанию и прочим потребностям спортсменки снова взял на себя Макаренко. Успешной работе с новым специалистом помешали проблемы со здоровьем.



Весь 2016 год прошел для Липницкой под флагом борьбы с лишним весом. Спортсменка стала экстренно худеть, что в итоге привело к серьезной болезни — анорексии. При подобных проблемах было не до успехов на льду. Юлия потеряла мышечную массу, испытывала головокружения во время катания, появились судороги мышц. Несколько раз спортсменка прерывала прокаты из-за невозможности продолжить выступление.

Бороться с недугом Липницкая отправилась в Израиль, для этого ей понадобилось провести три месяца в клинике.



Макаренко не бросил свою подопечную и оплатил лечение.



Фигуристка справилась с болезнью и вернулась в Россию, но пропустила несколько соревнований, в том числе чемпионат страны. Официальной причиной отсутствия спортсменки были травмы, но после разорвалась настоящая информационная бомба.



19-летняя Липницкая в августе 2017 года заявила о завершении спортивной карьеры. Новость вызвала широкий резонанс, высказаться об уходе фигуристки посчитали необходимым почти все причастные и не очень к ее карьере.



Немало предположений вызвала дальнейшая судьба спортсменки, которую видели то актрисой, то чиновником, то спортивным журналистом в Челябинской области. Юлия не реагировала на информационный шум и отказывалась общаться с прессой.



Догадки о будущем Липницкой становились все фантастичнее, но их развеяло большое интервью официальному сайту Федерации фигурного катания России. Оказалось, что уставшей от фигурного катания Юле неинтересна работа тренера, хотя будущую профессию она хотела бы связать со спортом. Сейчас в жизни олимпийской чемпионки важное место занимают самые обычные вещи — подготовка к поступлению в университет, занятия с репетиторами и собственная лошадь.

